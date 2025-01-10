"فوز الزمالك والنصر".. نتائج مباريات أمس الخميس
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أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراة في بطولة كأس مصر.
كما أقيمت أمس الخميس الموافق 9 يناير الجاري، 3 مباريات في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:
نتائج مباريات كأس مصر
الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة (2-0).
نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
كارديف سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد (1-0).
فولهام يفوز على واتفورد (4-1).
إيفرتون يفوز على بيتربروه يونايتد (2-0).
نتائج مباريات الدوري السعودي
الوحدة يفوز على الفتح (2-1).
الرياضي يتعادل مع الخليج (2-2).
النصر يفوز على الأخدود (3-1).
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