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"فوز الزمالك والنصر".. نتائج مباريات أمس الخميس

03:18 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    لحظة إهدار زيزو لركة الجزاء من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    شيكابالا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دونجا ومحمد شحاتة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراة في بطولة كأس مصر.

كما أقيمت أمس الخميس الموافق 9 يناير الجاري، 3 مباريات في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات كأس مصر

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة (2-0).

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

كارديف سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد (1-0).

فولهام يفوز على واتفورد (4-1).

إيفرتون يفوز على بيتربروه يونايتد (2-0).

نتائج مباريات الدوري السعودي

الوحدة يفوز على الفتح (2-1).

الرياضي يتعادل مع الخليج (2-2).

النصر يفوز على الأخدود (3-1).

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نتائج مباريات أمس الخميس كأس مصر الزمالك وأبو قير للأسمدة فوز الزمالك على أبو قير للأسمدة
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