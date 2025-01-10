أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراة في بطولة كأس مصر.

كما أقيمت أمس الخميس الموافق 9 يناير الجاري، 3 مباريات في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات كأس مصر

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة (2-0).

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

كارديف سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد (1-0).

فولهام يفوز على واتفورد (4-1).

إيفرتون يفوز على بيتربروه يونايتد (2-0).

نتائج مباريات الدوري السعودي

الوحدة يفوز على الفتح (2-1).

الرياضي يتعادل مع الخليج (2-2).

النصر يفوز على الأخدود (3-1).

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