مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري 2025، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

كما تشهد منافسات بطولة الدوري الإسباني اليوم، إقامة مباراة واحدة بين فريقي رايو فايكانو سيلتا فيجو.

مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

بتروجيت ضد إنبي.. "أون تايم سبورت 1".. 4 مساءً.

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد سيلتا فيجو.. "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد كومو.. "أبو ظبي الرياضية".. 9.45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ضد فرايبورج.. "بي إن سبورتس".. 9.30 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد أو موناكو.. "بي إن سبورتس 4".. 8 مساءً.

ليل ضد أوكسير.. "بي إن سبورتس 5".. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي ضد مولودية الجزائر.. "بي إن سبورتس 1".. 9 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض ضد الأخدود.. 4.40 دقيقة مساءً.. "SSC Extra 1".

الرائد ضد ضمك.. 5.5 دقائق مساءً.. "SSC Extra 2".

الأهلي ضد الشباب.. 7 مساءً.. "SSC Extra 1".

أقرأ أيضًا:

تعرف على منافس الزمالك.. جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر