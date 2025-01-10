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احتفالات غريبة.. حذاء نيمار على رأسه والسر عند صديقه

08:02 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    نيمار
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    نيمار وابنته
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    نيمار (1)
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    نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)
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    نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار
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    نيمار لاعب الهلال السعودي
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    البرزيلي نيمار مع الهلال
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    نيمار مع الهلال
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    نيمار وابنته
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كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال الحالي وباريس سان جيرمان السابق.

سجل نيمار هدفا لباريس سان جيرمان في شباك أميان، في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية، بعدها خلع حذاءه الأيمن ووضعه في رأسه.

وأوضح نيمار سبب هذا الاحتفال، ونشر نيمار صورته وصديقه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "جواو سيلسو مورايس هو الوحيد الذي يعرف لماذا احتفلت بهذه الطريقة، أما غيره فربما يفسرون سبب احتفالي بشكل خاطئ، تهانينا يا صديقي".

احتفال غريب لنيمار بوضع الحذاء فوق رأسه

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