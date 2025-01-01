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كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الجزائر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.

ويلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يناير 2024، على ملعب "5 جويلية 1962".

ويتصدر النادي الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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