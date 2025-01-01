بينهم محمد صلاح.. إنجازات تاريخية وأحلام تنتظر 5 نجوم كرة قدم في 2025

كتب- محمد عبدالهادي

يسعى العديد من نجوم كرة القدم إلى كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب خلال عام 2025، ليكون بمثابة عامًا لن بمثابة عامًا استثنائيًا، لعدد من أبرز نجوم اللعبة، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرورًا بالمصري محمد صلاح، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

في هذه السطور، نستعرض أبرز الأحلام الكروية التي تُحفّز هؤلاء النجوم في رحلتهم المقبلة.

كريستيانو رونالدو – الدوري السعودي

أكد كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، تطلعه لتحقيق لقب الدوري المحلي مع فريقه، مشددًا على رغبته في تكرار نجاحاته السابقة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

رغم انضمامه إلى النصر منذ شتاء 2023، لم يتمكن رونالدو من التتويج بأي لقب رسمي مع "العالمي"، مكتفيًا بلقب كأس البطولة العربية للأندية، وهي بطولة ذات طابع ودي.

ليونيل ميسي – كأس العالم للأندية

يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، ويطمح ميسي لرفع اللقب رغم صعوبة المهمة أمام نخبة أندية أوروبا.

يشارك إنتر ميامي في المجموعة الأولى بجانب الأهلي المصري، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. ومن المقرر أن يواجه بطل أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

الحلم الثلاثي لمحمد صلاح

يحلم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بتحقيق مجموعة أهداف بارزة في عام 2025، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أكده في أكثر من تصريح مؤخرًا.

إلى جانب الدوري الإنجليزي، يتطلع صلاح للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته، ما يعزز فرصه في نيل الكرة الذهبية لأول مرة، وهو إنجاز طالما حلم بتحقيقه.

كيليان مبابي وحلم الكرة الذهبية ودوري الأبطال

بعد تحقيق حلم انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024، يطمح الفرنسي كيليان مبابي لتحقيق نجاحات كبرى مع النادي الملكي، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته.

مبابي، الذي خسر نهائي دوري الأبطال عام 2021 أمام بايرن ميونخ، لم ينل حتى الآن شرف الفوز بالكرة الذهبية، رغم مستوياته المتميزة.

وجوده في ريال مدريد يعزز فرصه لتحقيق هذه الأهداف، ما يجعل عام 2025 محوريًا في مسيرته الرياضية، سواء على مستوى الألقاب الجماعية أو الجوائز الفردية.

فينيسيوس جونيور وحلم الكرة الذهبية

نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في تحقيق معظم الألقاب مع فريقه، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2022 و2024. كما توج بجائزة الأفضل "ذا بيست" مؤخرًا.

رغم ذلك، لم ينجح فينيسيوس بعد في الفوز بالكرة الذهبية، حيث خسر بفارق بسيط لصالح رودري، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، في نسخة 2024.