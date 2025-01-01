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هدف واحد يفصل صلاح عن كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي

07:52 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

هدفا واحدا يفصل اللاعب المصري وجناح ليفربول، محمد صلاح، عن مواصلة صناعة التاريخ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 174 عندما سجل هدفا في فوز ليفربول على وست هام يونايتد بخماسية دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتبقى للاعب المصري هدفا واحدا لمعادلة تيري هنري واحتلال المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

هدافو الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا - 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا - 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا - 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا - 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا - 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا - 609 مباراة

7.تيري هنري - 175 هدفا - 258 مباراة

8.محمد صلاح - 174 هدفا - 281 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا - 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا - 496 مباراة

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محمد صلاح ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي
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