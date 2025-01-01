متى يفكر صلاح في الرحيل عن ليفربول؟.. مصدر يكشف

كتب-مراسل مصراوي:

يحق للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، التوقيع لأي نادي، بداية من اليوم 1 يناير 2025، إذ ينتهي عقده مع الريدز، بنهاية الموسم الحالي، ورغم ارتباط اسم اللاعب بالعديد من الأندية، إلا أنه توجد حالة واحدة يرحل فيها صلاح عن النادي.

وكشف مصدر، في وقت سابق، مطالب صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك بتحقيق مطالبه المالية والتجديد لثلاثة مواسم، إلا أن الاتفاق لم يتم مع إدارة الريدز حتى الآن.

وارتبط اسم محمد صلاح، بعدة أندية أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة، خاصة مع الموسم التاريخي الذي يقدمه مع الريدز، إذ أنه سجل 20 هدفا خلال 26 مباراة مع الفريق، في مختلف المسابقات.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن محمد صلاح سيرحل وسيرد على العروض المقدمة، في حالة واحدة، وهي انتهاء قصة الريدز بشكل نهائي.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

14 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر