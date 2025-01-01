كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع، حقيقة تقديم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضا للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة يوروسبورت وإنفوسبورت، أن النادي الفرنسي قدم عرضا لصلاح، يتضمن راتباً أسبوعياً بقيمة 500 ألف يورو، بالإضافة إلى عقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح، وتواصلوا مع وكيله، لكن حتى الآن، لا اللاعب ولا وكيله رد عليهم بشكل نهائي، وذلك حتى تنتهي قصة ليفربول بشكل نهائي".

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