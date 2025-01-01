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يحق له التوقيع.. نادي يقدم عرضا مغريا لمحمد صلاح

03:33 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما يصبح اللاعب حرا.

وكشف رومان كوليت جودين الصحفي بشبكة يوروسبورت وإنفوسبورت، تقديم باريس سان جيرمان عرضا مغرياً لمحمد صلاح، يتضمن راتباً أسبوعياً بقيمة 500 ألف يورو، بالإضافة إلى عقد يمتد لـ3 سنوات.

وبحسب صحفي يوروسبورت وإنفوسبورت، يسعى ليفربول لتجديد تعاقد محمد صلاح، لمدة موسمين مع تخفيض في راتبه، ليصل إلى 400 ألف يورو أسبوعيًا.

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محمد صلاح باريس سان جيرمان عرض لمحمد صلاح
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