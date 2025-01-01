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من هو حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري؟

03:10 م الأربعاء 01 يناير 2025

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ويدير الصومالي عمر عبد القادر ارتان اللقاء، ويعاونه كل من حمزة حاجي عبدي وموليد راج علي، وأحمد حسن حسين أحمد حكما رابعا.

ويعتبر الصومالي عمر عبد القادر أرتان، أول حكما في التاريخ من بلاده، يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية، وبالتحديد في مباراة تونس وناميبيا في النسخة الماضية.

وولد عمر عبد القادر ارتان، عام 1995 في أحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشو، وفي عام 2016 تم اختياره حكما في الدوري الصومالي الدرجة الأولى، وبعد عامين، تم اعتماده كحكما دوليا.

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