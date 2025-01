"كابوس للبعض الآخر".. رسالة من سام مرسي بمناسبة العام الجديد

كتبت-هند عواد:

وجه المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، رسالة بمناسبة العام الجديد 2025.

وكتب سام مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عام جديد سعيد، حلم للبعض وكابوس للبعض الآخر، 2025 أوقفوا الإبادة الجماعية (رمز تعبيري لعلم فلسطين) ".

Happy new year, a dream for some a nightmare for others. 2025 stop the genocide 🇵🇸