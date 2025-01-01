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"كابوس للبعض الآخر".. رسالة من سام مرسي بمناسبة العام الجديد

11:53 ص الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
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    النجم المصري سام مرسي
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    سام مرسي ضد ليستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

وجه المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، رسالة بمناسبة العام الجديد 2025.

وكتب سام مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عام جديد سعيد، حلم للبعض وكابوس للبعض الآخر، 2025 أوقفوا الإبادة الجماعية (رمز تعبيري لعلم فلسطين) ".

وأعلن سام مرسي، في أكثر من مناسبة، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الذي يتعرض له لأكثر من عام، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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