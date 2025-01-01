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"بينهم صلاح وزيزو".. نجوم يحق لهم التوقيع لأي ناد بداية من اليوم

11:38 ص الأربعاء 01 يناير 2025
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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    نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار
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    نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)
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    البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي
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    البرزيلي نيمار مع الهلال
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    تسفاير و فان دايك
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    عمر جابر مع الجماهير من مباراة السوبر الأفريقي
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    عمر جابر لاعب الزمالك
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كتبت-هند عواد:

مع بداية اليوم 1 يناير 2025، انطلقت فترة الانتقالات الشتوية، ومعها تسعى الأندية في جميع أنحاء العالم لتدعيم صفوفها، وعلى جانب آخر، يوجد العديد من النجوم الذين يحق لهم التوقيع لأي ناد.

ويعتبر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أبرز هؤلاء النجوم، الذين يحق لهم التوقيع لأي ناد، خاصة مع المستوى الذي يظهر به منذ بداية الموسم بتسجيله 20 هدفا بمختلف المسابقات.

ولم يتوصل صلاح لاتفاق مع إدارة ليفربول لتجديد تعاقده، حتى الآن، إذ يواجه الريدز انتهاء عقود ثلاثة لاعبين بنهاية الموسم الحالي (يحق لهم التوقيع لأي ناد بداية من اليوم)، وهم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، إضافة إلى صلاح.

وفي الدوري السعودي، يحق للثنائي البرازيلي نيمار لاعب الهلال والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، التوقيع لأي ناد بداية من اليوم.

أما في مصر، يعتبر أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي، إذ يسعى الأبيض لتجديد تعاقده منذ فترة، لكن مع بداية اليوم يحق للاعب التوقيع لأي ناد، إضافة 6 لاعبين آخرين في الزمالك وهم عبدالله السعيد، عمر جابر، محمود حمدي الونش، نبيل عماد دونجا، والثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

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لاعبون يحق لهم التوقيع لأي ناد الزمالك ليفربول زيزو محمد صلاح
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