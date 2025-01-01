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مراسل عراقي يسخر من علي البليهي بعد إقصاء السعودية من كأس الخليج (فيديو)

09:46 ص الأربعاء 01 يناير 2025
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    مدافع نادي الهلال السعودي علي البليهي 1
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كتبت-هند عواد:

سخر مراسل عراقي من علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، بعد إقصاء الأخضر من بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

وقال مراسل قناة الرابعة الرياضية العراقية: "علي البليهي وينه؟ شكله توجه إلى جدة أو الرياض".

وودع المنتخب السعودي كأس الخليج، من نصف النهائي البطولة المقامة في الكويت، بالهزيمة من عمان بنتيجة 2-1.

بدأت أزمة البليهي والمنتخب العراقي، حينما أثار يونس محمود نائب رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، الجدل، بشأن المنتخب السعودي، بالرد على مراسل برنامج "دورينا غير"، على فرص العراق لتحقيق اللقب، في ظل وجودها في مجموعة تضم منتخبات مرشحة مثل السعودية، ليقول يونس ضاحكا: "السعودية جاي اللقب؟".

ورد البليهي في تصريحات لقناة "الكاس": "هاردلك منتخب العراق، منتخب كبير ومحترم، وشكرا لجماهيرنا على الدعم الكبير، أقول ليونس محمود، إذا تكلمت عن الكرة السعودية، يجب أن تقف على قدميك عندما تتحدث عن السعودية".

وأضاف: "لم يكن أحد يعرفك إلا عندما لعبت في السعودية، وأتمنى لك رحلة عودة سعيدة لبلادك، أعدك بأن أحمل العلم السعودي دائما حتى تراه وتعرف عمن تتكلم.. السعودية لا تمس".

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علي البليهي كأس الخليج المنتخب السعودي العراق
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