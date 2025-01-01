صلاح ينفرد.. جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية 2025

"مساهمات مع المنتخب وتألق رفقة الريدز".. أرقام محمد صلاح في عام 2024

"الهلال أو الاتحاد".. والد محمد صلاح يتحدث عن مستقبله

كتب - محمد القرش:

حل العام الميلادي الجديد 2025 وفريق ليفربول متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسطير ليفربول ولاعبيه على كل شيء، حيث يحتل محمد صلاح صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا وصناعة للأهداف في موسم 2024/25.

هدافو الدوري الإنجليزي الممتاز

1. محمد صلاح (ليفربول) - 17 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 12 هدفا

4. كول بالمر (تشيلسي) - 12 هدفا

5. كريس وود (نوتنجهام) - 11 هدفا

6. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 10 أهداف

7. مبيومو (برينتفورد) - 10 أهداف

8. جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف

9. ويسا (برينتفورد) - 9 أهداف

10. لويس دياز (ليفربول) - 8 أهداف

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"الهلال أو الاتحاد".. والد محمد صلاح يتحدث عن مستقبله