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ريال مدريد يقدم عرض للاعب ليفربول.. والنادي يرد

12:08 ص الأربعاء 01 يناير 2025
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    احتفال أرنولد
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    لحظة خروج أرنولد
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    أرنولد
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    أرنولد في إعلان لقميص ليفربول للموسم المقبل
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    محمد صلاح وألكسندر أرنولد
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    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
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كتب - محمد القرش:

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد اقتراب عقده من النهاية.

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن ريال مدريد يُصر على التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، كهدف رئيسي في عام 2025.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن ليفربول أبلغ نادي ريال مدريد أن الظهير الأيمن الإنجليزي ليس للبيع في انتقالات يناير.

الجدير بالذكر أن نادي ليفربول قرر تصعيد ترينت ألكسندر أرنولد في موسم 2018/2019.

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ريال مدريد ليفربول أرنولد الدوري الإنجليزي
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