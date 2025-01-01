ريال مدريد يقدم عرض للاعب ليفربول.. والنادي يرد

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"الهلال أو الاتحاد".. والد محمد صلاح يتحدث عن مستقبله

كتب - محمد القرش:

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد اقتراب عقده من النهاية.

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن ريال مدريد يُصر على التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، كهدف رئيسي في عام 2025.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن ليفربول أبلغ نادي ريال مدريد أن الظهير الأيمن الإنجليزي ليس للبيع في انتقالات يناير.

الجدير بالذكر أن نادي ليفربول قرر تصعيد ترينت ألكسندر أرنولد في موسم 2018/2019.

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