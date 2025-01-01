"الهلال أو الاتحاد".. والد محمد صلاح يتحدث عن مستقبله

"مساهمات مع المنتخب وتألق رفقة الريدز".. أرقام محمد صلاح في عام 2024

انتشر مقطع فيديو، خلال الساعات القليلة الماضية، لوالد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، رفقة مجموعة من أصدقائه، هو يقول: "محمد سينتقل إلى الهلال السعودي أو الاتحاد، النادي الذي سيدفع أكثر سينتقل له".

ويتمتع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بشعبية كبير في مختلف دول العالم وليس داخل مصر فقط، خاصة بعدما نجح في حجز مكانة خاصة له ضمن صفوة نجوم كرة القدم العالمية.

وينحدر محمد صلاح من أسرة متوسطة، حيث أن والده كان يعمل في أحد الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى العمل في زراعة الياسمين وبيعه، بجانب وظيفته.

وشهدت الفترة الماضية، قيام والد نجم ليفربول الإنجليزي، بالمساهمة رفقة مجموعة المستثمرين، بشراء نادى عثماثون "مقاولون طنطا"، وهو أول نادٍ لعب معه النجم المصري.

ويعد محمد صلاح هو أكثر اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي 2024-2025، بحيث ساهم في 30 هدف ببطولة الدوري الإنجليزي، بواقع تسجيل 17 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.