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كولر: ليس من اهتماماتي تقييم الزمالك.. والجمهور والإعلام يطالبون دائما بالفوز

12:32 ص السبت 28 سبتمبر 2024
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر
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    كولر بعلم النادي الأهلي
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    مارسيل كولر وسامي قمصان
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن خسارة الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي على يد الزمالك.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الجمهور والإعلام يطالبون دائما بالفوز ولو خسرنا نتلقى أسئلة لماذا لم نكسب، ندرك بأننا مطالبين بالفوز دائما، وفي الأهلي نحن معتادون على الضغوطات".

وأضاف: "ليس من اهتماماتي تقييم مستوى فريق الزمالك، أتحدث عن فريقي فقط وقدمنا مستوى كبير وحاولنا تسجيل أكثر من هدف، ولكن الخصم استغل المساحات في الدفاع وأدرك التعادل وفاز بالترجيح".

وتابع: "من يعمل في مجال الرياضة يدرك أن الكرة فوز وخسارة، وكانت لنا الأفضلية طوال المباراة حتى آخر 15 دقيقة، وفي الأخير خسرنا بركلات الترجيح".

وأردف: "عدنا من الإجازة وعملنا قبل 3 أسابيع، وافتقدنا الدوليين لمدة 15 يوما، وغيابهم أثر في طريقة اللعب الجماعي في لقاء اليوم.

وأتم السويسري: "لابد أن نعمل أكثر، لست سعيد بحركة اللاعبين هنالك بطء كبير وسنعمل على أخطائنا وتصحيحها".

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