"لا تشمل محمد صلاح".. مدرب ليفربول يكشف خطته مع لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، عن انتهاجه خطة خلال الفترة الماضية بالتدوير بين اللاعبين.

وقال سلوت، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة جيرونا بدوري أبطال أوروبا، الذي عُقد مساء اليوم الإثنين:"الأمر لا يشمل صلاح فقد حجز مكانه في الجناح الأيمن ولكنني كنت أغيّر خلال الفترة الماضية مركزي الجناج الأيسر ولاعب الوسط".

وأضاف مدرب ليفربول:"سعيد بالأداء الذي يظهر به الثنائي لويس دياز وجاكبو وكذلك باق اللاعبين والمنافسة بين الثنائي دياز وجاكبو صحية وأحاول التدوير بينهما".

وأتم المدرب الهولندي تصريحاته بالتنويه إلى أن حارس المرمى البرازيلي بصفوفهم أليسوم لائق للمشاركة بالمباريات، مشيدًا في الوقت ذاته ببديله كيليهير.

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