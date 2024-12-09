إمام عاشور يعلق على ظهوره في جلسة تصوير الإنتركونتيننتال

كتبت - نهى خورشيد

علق إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ظهوره في جلسة تصوير الشياطين الحمر الخاصة بالمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونشر عاشور صورته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"الأهلي يصنع التاريخ".

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من ديربي الأمريكتين "بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي" مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".