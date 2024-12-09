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منافس الأهلي بكأس العالم للأندية.. إنتر ميامي الأمريكي يُعلن رحيل 7 لاعبين

08:23 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

إنتر ميامي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل 7 لاعبين عن صفوفه بعد نهاية عقودهم.

وأوضح نادي إنتر، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن اللاعبين هم: كول ينسن، سيرجي كريفتسوف، فرانكو نيجري، ماتياس روهاس، لاوسون ساندرلاند، فيليبي فالنسيا لن يتم تمديد تعاقدهم فيما انتهى عقد أوسكار أوستاري.

ويتواجد فريق إنتر ميامي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025 التي تضم أندية: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

ومن القرر أن يلتقي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح نظيره الأهلي يوم 14 يونيو 2025.

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إنتر ميامي ضد الأهلي الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025
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