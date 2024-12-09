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"بعد عودة البعثة".. قرار من جوميز قبل لقاء المصري بالكونفدرالية

08:03 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

البرتغالي جوزيه جوميز

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كتبت - نهى خورشيد

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، وذلك بعد العودة من نيجيريا مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للقاء المصري يوم 15 ديسمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكان الزمالك تعادل إيجابياً مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد جودسويل أكبابيو الدولي، ليرفع الأبيض رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة مجموعته بالكونفدرالية.

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البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الزمالك والمصري بالكونفدرالية الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري
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