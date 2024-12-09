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"بعد إصابته".. موقف سالم الدوسري من المشاركة رفقة السعودية في خليجي 26

03:52 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية
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    سالم الدوسري نجم منتخب السعودية
  • عرض 6 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 6 صورة
    سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
  • عرض 6 صورة
    سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي
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كتب - يوسف محمد:

أشارت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين، أن النجم السعودي سالم الدوسري، سيحتاج إلى ارتداء واقي للوجه، خلال الفترة المقبلة، خلال المشاركة في التدريبات والمباريات.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الدوسري سيحتاج لفترة راحة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، قبل أن يخضع إلى العديد من الفحوصات الطبية، للتأكد من مدى جاهزيته للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات، لتحديد قدرته على المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26 بالكويت.

وأشارت الصحيفة، أن عودة اللاعب للمشاركة في المباريات، ستأخذ فترة ما بين 4 إلى 6 أسابيع، لاستعادة عافيته بشكل كامل، مما يعني أن مشاركة اللاعب في خليجي 26 بالكويت رفقة منتخب بلاده، سيتم تحديده طبقاً لقرار الجهاز الطبي بالتعاون مع الجهاز الفني للمنتخب.

وتقام بطولة خليجي 26 في دولة الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 3 يناير المقبل.

وكان الدوسري تعرض للإصابة في الوجه، خلال مباراة فريقه أمام الرائد، يوم السبت الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

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