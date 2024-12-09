موقف شوبير.. مصراوي يكشف قائمة الأهلي لبطولة الإنتركونتيننتال

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق، المتجهة، إلى قطر للمشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "الجهاز الفني قام بقيد 26 لاعبا، في قائمة الفريق للمشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال وليس من بينهم مصطفي شوبير حارس الفريق".

وجاءت قائمة الفريق للمشاركة في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، رضا سليم، حسين، كريم نيدفيد، بيرسي تاو ومصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي وسمير محمد.

ويغيب مصطفى شوبير عن قائمة الفريق، بسبب إصابته بتمزق في العلة الخلفية، مما أبعده عن مباراة الفريق الماضية أمام أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي.

وقرر السويسري مارسيل كولر، اصطحاب 27 لاعباً في قائمة الفريق، المسافرة غداً إلى قطر، استعداداً لخوض منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

أقرأ أيضاً:

جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة