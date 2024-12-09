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"بطلها لاعب منتخب مصر".. لقطة غريبة في مباراة إبسويتش تاون وبورنموث بالبريميرليج (فيديو)

01:20 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سام مرسي
  • عرض 4 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
  • عرض 4 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي
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كتب - يوسف محمد:


شهدت مباراة إبسويتش تاون الإنجليزي أمس أمام نظيره بورنموث، في بطولة الدولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج، لقطة غريبة في بداية اللقاء، بطلها النجم المصري سام مرسي.


وتعرض سام مرسي لصفعة من لاعب فريق بورنموث الإنجليزي، في الثانية الأولى ومع ركلة بداية اللقاء، من لاعب فريق بورنموث.


واضطر الحكم لإيقاف اللقاء، للاطمئنان على اللاعب سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون، بعد سقوطه على أرضية الملعب وسط اعتراضات من لاعبي وسط اعتراضات من لاعبي إبسويتش تاون.


وكان فريق إبسويتش تاون، تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط فقط، فيما يأتي فريق بورنموث في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.


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