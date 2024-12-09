"تجاهل الأهلي".. لاعب بوتافوجو يتحدث عن مباريات كأس إنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

أكد لويس هنريكي لاعب فريق بوتافوجو البرازيلي، استعدادات فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني والتتويج ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال هنريكي في تصريحات، نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حال التأهل للنهائي ستكون مواجهة ريال مدريد صعبة للغاية ولكننا سنقاتل لتحقيق الفوز، لا يوجد شئ مستحيل".

وأضاف: "سنواجه ريال كما لو كان أي فريق في الدوري البرازيلي، عند دخولنا أرضية الملعب نركز على تحقيق الفوز فقط، حتى إذا كان المنافس هو ريال مدريد".

واختتم هنريكي تصريحاته: "نجحنا في تحقيق العديد من الإنجازات والتتويج بلقبي الدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس، على الرغم من تشكيك الكثيرون في قدرتنا ولكننا نعمل كعائلة واحدة، لذلك تمكنا من تحقيق الفوز في أرضية الملعب".

وكان فريق بوتافوجو البرازيلي، تمكن من حصد لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه وكذلك لقب الدوري البرازيلي، بعد غياب استمر 29 عاماً.

ويستعد فريق بوتافوجو لملاقاة نظيره باتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، في بطولة كأس إنتركونتيننتال، ويلاقي الفائز من هذا اللقاء النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر الجاري في قطر.

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