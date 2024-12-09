"مشوش وردد هذه الكلمات".. تفاصيل اللحظات الأولى للاعب وست هام فور تعرضه للحادث

اعتداءات على بعثة اتحاد العاصمة عقب تعادلها مع جراف السنغالي في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل اللحظات الأولى لحادث السير الذي تعرض له، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي مايكل أنطونيو، يوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم، أن أحد الأشخاص يدعى صامويل وودز، كان شاهداً على حادث مايكل أنطونيو، قال: "قلت له مرحباً، لأرى ماذا إذا كان هناك أي شخص على قيد الحياة".

وأضاف وودز: "اللاعب كان مشوشاً للغاية فور الحادث، حيث قال: "أين أنا؟، ماذا يحدث؟، في أي سيارة أنا؟".

واختتم وودز: "لم أصدق ما حدث كانت رائحة السيارة تشبه رائحة البنزين ووصل المسعفون بسرعة كبيرة".

وكان نادي وست هام أعلن أمس الأحد، خضوع لاعبه لعملية جراحية، لعلاج كسر في ساقه، بعد تعرضه لحادث سير يوم السبت الماضي.

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