"منافس الأهلي المحتمل".. بعثة بوتافوجو البرازيلي تصل قطر لملاقاة باتشوكا المكسيكي

كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال.

وكان فريق بوتافوجو البرازيلي، احتفل أمس الأحد بالتتويج بلقب الدوري البرازيلي، للمرة الأولى منذ 29 عاماً، بعد الفوز على ساو باولو في الجولة الـ 38 بالمسابقة.

ويستعد بوتافوجو لملاقاة فريق باتشوكا المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويذكر أن الأهلي، سيلاقي الفائز، من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة إنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر الجاري.

بعثة بوتافوجو تصل قطر pic.twitter.com/2sQsU3QiWY — GLCSports (@GLC_Sports) December 9, 2024

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