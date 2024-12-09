"بعمر 38 عاماً".. نجم البرتغال السابق يعلن اعتزال كرة القدم

كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم البرتغالي لويس ناني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعمر 38 عاماً.

ونشر النجم البرتغالي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "لقد حان وقت الوداع، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف: "كانت رحلة رائعة وأشكر كل شخص ساعدني في الصعود والهبوط، خلال مسيرتي التي استمرت لأكثر من 20 عاماً ومنحتني الكثير من الذكريات التي لا تنسى".

واختتم ناني تصريحاته: "حان الوقت للتركيز على أحداث وأحلام جديدة، أراكم قريباً".

ومثل ناني طوال مسيرته العديد من الأندية، أبرزها سبورتنج لشبونة، فالنسيا، مانشستر سيتي، أضنة دمير التركي، قبل أن يختم مسيرته في إستريلا أمادور البرتغالي.

وحقق ناني الكثير من الألقاب طوال مسيرته، أبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008 رفقة مانشستر يونايتد والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في 4 مناسبات رفقة مان يونايتد، بالإضافة إلى حصد لقبي أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب البرتغال.