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"بورتو يتصدر".. القيمة التسويقية للأندية مجموعة الأهلي في كأس العالم 2025

06:41 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    فريق بورتو البرتغالي
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    الحارس الاسباني ايكر كاسياس خلال التدريب استعدادا للمباراة التي خسرها فريقه بورتو البرتغالي امام بشيكتاش التركي صفر-3 في الجولة الاولى في 13 ايلول/سبتمبر 2017
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    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
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    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    مباراة الأهلي وبالميراس في عام 2021
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    مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية 2021
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    مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية في عام 2020
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    مباراة الأهلي وبالميراس عام 2020 في كأس العالم للأنيدة
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    مباراة الأهلي وبالميراس عام 2020 في مونديال الأندية
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    الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية 2021
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    الأهلي وبالميراس 2021
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    مباراة-الأهلي-وبالميراس-بطل-البرازيل
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    الأهلي وبالميراس
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    الأهلي في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025.؟
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    الأهلي في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025
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    فرحة لاعبي الأهلي بعد الفوز على بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية 2020
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    مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم الأندية 2021
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    تشكيل الأهلي في مواجهة بالميراس في نصف نهائي كأس العالم 2021
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    وصول بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا (16)
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كتب - يوسف محمد:

أقيمت يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى يوم 13 يوليو من العام ذاته.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 4 أندية من القارة الأفريقية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي".

وأوقعت القرعة، في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كلاً من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو 2025 الساعة 3 فجراً، فيما سيواجه فريق بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وبالنظر إلى القيمة التسويقية للأهلي مقارنة بباقي الفرق في المجموعة الثالثة، فإننا نجد أن الأهلي أقل أندية المجموعة، من حيث القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق النادي الأهلي 30.88 مليون يورو، يعد إمام عاشور هو أعلى لاعبي النادي الأهلي بقيمة تسويقية وصلت إلى 3 مليون يورو.

ويأتي فريق بورتو البرتغالي، في مقدمة فرق المجموعة الأولى بمونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 351.75 مليون يورو، يعد حارس مرمى الفريق ديجو كوستا هو أعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة التسويقية بمبلغ 45 مليون يورو.

كما بلغت القيمة التسويقية لفريق بالميراس البرازيلي مبلغ 209.85 مليون يورو، يعد رفائيل فيجا للاعب وسط الفريق هو أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية، بقيمة تسويقية بلغت 15 مليون يورو.

وتصل القيمة التسويقية لفريق إنتر ميامي الأمريكي إلى 94.08 مليون يورو، ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 25 مليون يورو.

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