"بورتو يتصدر".. القيمة التسويقية للأندية مجموعة الأهلي في كأس العالم 2025

اعتداءات على بعثة اتحاد العاصمة عقب تعادلها مع جراف السنغالي في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

أقيمت يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى يوم 13 يوليو من العام ذاته.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 4 أندية من القارة الأفريقية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي".

وأوقعت القرعة، في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كلاً من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو 2025 الساعة 3 فجراً، فيما سيواجه فريق بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وبالنظر إلى القيمة التسويقية للأهلي مقارنة بباقي الفرق في المجموعة الثالثة، فإننا نجد أن الأهلي أقل أندية المجموعة، من حيث القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق النادي الأهلي 30.88 مليون يورو، يعد إمام عاشور هو أعلى لاعبي النادي الأهلي بقيمة تسويقية وصلت إلى 3 مليون يورو.

ويأتي فريق بورتو البرتغالي، في مقدمة فرق المجموعة الأولى بمونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 351.75 مليون يورو، يعد حارس مرمى الفريق ديجو كوستا هو أعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة التسويقية بمبلغ 45 مليون يورو.

كما بلغت القيمة التسويقية لفريق بالميراس البرازيلي مبلغ 209.85 مليون يورو، يعد رفائيل فيجا للاعب وسط الفريق هو أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية، بقيمة تسويقية بلغت 15 مليون يورو.

وتصل القيمة التسويقية لفريق إنتر ميامي الأمريكي إلى 94.08 مليون يورو، ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 25 مليون يورو.

أقرأ أيضاً:

تسببت في خروجه.. 5 صور ترصد إصابة محمود بنتايك في الكتف بمباراة الزمالك وإنيمبا