ملف رياضة مصراوي.. تعيين نائب رئيس للنادي الأهلي.. تعادل الأندية المصرية في أفريقيا.. وإثارة الدوري الإنجليزي

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها تعيين نائب رئيس للنادي الأهلي خلفا للراحل العامري فاروق، تعادل الأندية المصرية في أفريقيا، وإثارة الدوري الإنجليزي الممتاز

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الأحد:

"بديلاً للعامري".. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب الرئيس

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بتولي مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خلفاً للراحل العامر فاروق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ريمونتادا.. إنيمبا يقلب الطاولة على الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

انتهت مباراة الزمالك وإنيمبا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعثر أرسنال وريمونتادا ليستر.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز

شهدت المباريات التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من الإثارة والندية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تسببت في خروجه.. 5 صور ترصد إصابة محمود بنتايك في الكتف بمباراة الزمالك وإنيمبا

تعرض اللاعب المغربي محمود بنتايك، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة في الكتف خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيراميدز يتعادل مع دجوليبا المالي ويحتفظ بصدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الكروي بنادي بيراميدز أمام مضيفه دجوليبا المالي، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب 26 مارس في العاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يستغرق بعض الوقت".. آخر تطورات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

ينتهي عقد الجناح المصري، محمد صلاح، مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري 2024/25، كما هو الحال مع فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد التعادل".. ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

اختتمت اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بإقامة مباراتين، الأولى جمعت بين الزمالك وإنيمبا النيجيري والمواجهة الثانية بين جمعت بين المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بطلب من مدرب سابق للاعب".. نادي إنجليزي جديد يرغب في ضم عمر مرموش

كشف تقرير عن رغبة مسؤولي نادي كريستال بالاس في التعاقد مع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد 15 عاماً".. الألماني ماركو رويس يتوّج بأول بطولة دوري بمسيرته

توّج النجم الألماني بصفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ماركو رويس بلقب الدوري لأول مرة في مسيرته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا