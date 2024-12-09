ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو وفان ديزل.. بخور صلاح.. صالح جمعة في الجيم

"يستغرق بعض الوقت".. آخر تطورات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة الممثل العالمي فان ديزل.

وشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وأمامه على "بخور".

وقام النجم الفرنسي كليان مبابي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفيرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وحرص عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة والدته.

ونشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وقام صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وشارك نجم النادي الأهلي إمام عاشور، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص النجم الفرنسي كريم بنزيما، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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