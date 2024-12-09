كتبت - نهى خورشيد

تعرضت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري لاعتداءات من قبل بعض الجماهير عقب نهاية المباراة التي جمعتهما بجراف السنغالي، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض الجماهير خلال اعتدائهم على لاعبي اتحاد العاصمة بعد إطلاق صافرة النهاية، بينما أظهرت الصور تعرض لاعبي الفريق الجزائري لإصابات نتيجة الاعتداء.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتل اتحاد العاصمة صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن أسيك ميموزا الإيفواري برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما حصد جراف السنغالي أول نقطة له محتلاً المركز الثالث.

ان شاء الله سلامات لكل بعثة اتحاد العاصمة pic.twitter.com/j6lyortxTU — El Capitano⭐ (@spuerlilo) December 8, 2024

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