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الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

اسبانيول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

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جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

09:18 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

تُقام عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم الإثنين 9 ديسمبر.

ويلاقي وست هام يونايتد نظيره ولفرهامبتون في ختام الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه إسبانيول منافسه خيتافي.

الدوري الإنجليزي

وست هام ضد ولفرهامبتون - 10 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

خيتافي ضد إسبانيول - 10 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

مونزا ضد أودينيزي - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

دوري يلو السعودي

الزلفي ضد العين - 2.10 عصرا - السعودية الرياضية 1

الجبلين ضد النجمة - 2.20 عصرا - السعودية الرياضية 3

جدة ضد الفيصلي - 5.20 مساء - السعودية الرياضية 1

جدول مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي دوري يلو السعودي
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