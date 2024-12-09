جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

تُقام عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم الإثنين 9 ديسمبر.

ويلاقي وست هام يونايتد نظيره ولفرهامبتون في ختام الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه إسبانيول منافسه خيتافي.

الدوري الإنجليزي

وست هام ضد ولفرهامبتون - 10 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

خيتافي ضد إسبانيول - 10 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

مونزا ضد أودينيزي - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

دوري يلو السعودي

الزلفي ضد العين - 2.10 عصرا - السعودية الرياضية 1

الجبلين ضد النجمة - 2.20 عصرا - السعودية الرياضية 3

جدة ضد الفيصلي - 5.20 مساء - السعودية الرياضية 1