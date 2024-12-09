جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
كتب - محمد القرش:
تُقام عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم الإثنين 9 ديسمبر.
ويلاقي وست هام يونايتد نظيره ولفرهامبتون في ختام الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه إسبانيول منافسه خيتافي.
الدوري الإنجليزي
وست هام ضد ولفرهامبتون - 10 مساء - beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
خيتافي ضد إسبانيول - 10 مساء - beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
مونزا ضد أودينيزي - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1
دوري يلو السعودي
الزلفي ضد العين - 2.10 عصرا - السعودية الرياضية 1
الجبلين ضد النجمة - 2.20 عصرا - السعودية الرياضية 3
جدة ضد الفيصلي - 5.20 مساء - السعودية الرياضية 1
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