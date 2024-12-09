مبابي ينفي شائعات معاناته من الاكتئاب ويؤكد طموحه مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي

كتبت - نهى خورشيد

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، عن موقفه من الشائعات الأخيرة المنتشرة حول معاناته من الاكتئاب، مؤكدًا ثقته في تحقيق النجاح مع النادي الملكي رغم البداية الصعبة.

وقال مبابي خلال ظهوره في مقابلة عبر قناة "كانال بلس" الفرنسية:" لست مكتئبًا لكنني شعرت بالإرهاق بسبب كثافة المباريات، وما يُقال عن حالتي النفسية مجرد شائعات تؤلم عائلتي".

وأضاف:" لم أحقق توقعات الجماهير حتى الآن، لكن النصف الثاني من الموسم هو الأهم، وسأثبت نفسي".

كما اعترف مبابي بوجود علاقات عاطفية سابقة في حياته، قائلاً: "كنت أحب امرأة من قبل، لكن ذلك لم يعد موجودًا الآن، آمل أن أعيش حالة حب مرة أخرى".

وواصل:"بالنسبة للرياضيين المحترفين، فالتوازن بين حياتهم المهنية والشخصية يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة وأن المتطلبات المرتبطة بالتدريبات والمباريات والسفر غالبًا ما تترك وقتًا ضئيلاً للارتباط العاطفي".

وعن غيابه الأخير عن قائمة المنتخب الفرنسي:"قال حبي للديوك لم يتغير، وأطمح للفوز بكأس العالم مرة أخرى، وعدم تواجدي في الفترة الأخيرة جاء نتيجة طلب شخصي لاستعادة لياقتي البدنية قبل بداية مشواري مع ريال مدريد".

ووجه في النهاية رسالة خاصة للشباب:"لا تحلموا بأن تكونوا مثلي، بل احلموا بلا حدود".