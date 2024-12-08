"بعد التعادل".. ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بإقامة مباراتين، الأولى جمعت بين الزمالك وإنيمبا النيجيري والمواجهة الثانية بين جمعت بين المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة الزمالك أمام نظيره إنيمبا النيجيري، في اللقاء الذي جمع بينهما في تمام الساعة السادسة مساءً.

كما حسم التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة هدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني فريق المصري البورسعيدي بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

1- الزمالك.. مباراتين.. 4 نقاط.

2- المصري البورسعيدي.. مباراتين.. 4 نقاط.

3- إنيمبا.. مباراتين.. نقطة وحيدة.

4- بلاك بولز.. مباراتين.. نقطة وحيدة.

ويذكر أن الزمالك سيلاقي نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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