"يستغرق بعض الوقت".. آخر تطورات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

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كتب - محمد القرش:

ينتهي عقد الجناح المصري، محمد صلاح، مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري 2024/25، كما هو الحال مع فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد.

ووفقا لموقع "ذا أثليتك" فإن نادي ليفربول قدم عرضا مبدئيا للاعب محمد صلاح، لكن لم يتوصل الطرفين لأي إتفاق حتى الآن.

وأوضح الموقع أن الإتفاق لن يكون سهلا ومن المتوقع أن يستغرق بعض الوقت، حيث يحق للاعب المصري أن يوقع على عقود انضمامه إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع "ذا أتلتيك" أن صلاح لا يزال ينتظر من ليفربول الكشف عن موقفه فيما يتعلق بمدة وقيمة التجديد المحتمل.

وتبين الأسبوع الماضي أن القائد فان ديك تلقى عرضًا، في حين تم تقديم عرض أيضًا إلى ألكسندر أرنولد.

وبعد مساعدة ليفربول في هزيمة ساوثهامبتون الشهر الماضي، قال صلاح إن فرص رحيله أكثر من بقائه، واعترف بأنه كان "محبطا" بسبب عدم تلقي عرضا رسميا للتجديد.

ويقدم صلاح أداء قويا حتى الآن هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات، وكان آخر إسهاماته هدفين وصنع آخر في التعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء الماضي.

وسجل صلاح 226 هدفًا في 370 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي في عام 2017.

وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال تلك الفترة.

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