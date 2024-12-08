أول تعليق من جوزيه جوميز بعد تعادل الزمالك مع إنيمبا في كأس الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

علق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل الفريق أمام نظيره إنيمبا النيجيري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز في تصريحات، عقب نهاية المباراة: "الفريق ظهر بمستوى جيد في الشوط الأول من المباراة، كنت أتمنى حضور الجماهير بشكل أكبر في المباراة لدعم الفريق وأشكر الشعب النيجيري على الاستقبال".

وأضاف: "وصول إنيمبا لمرمانا بشكل كبير في الشوط الثاني، يأتي بسبب عدم لعبنا بطريقتنا المعتادة، المباراة أصبحت متساوية بعد تسجيل إنيمبا الهدف الثاني، الأخطاء الدفاعية ساهمت في تعادل إنيمبا ونستحق الحصول على نقطة من المباراة".

واختتم جوميز تصريحاته: "محمود بنتايك أصر على استكمال الشوط الأول من المباراة، على الرغم من تعرضه للإصابة في بداية الشوط، لذلك فضلنا استبداله بين شوطي المباراة".

وكان التعادل السلبي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره إنيمبا النيجيري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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