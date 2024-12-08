مدرب بيراميدز: لقاء دجوليبا المالي الأصعب في مسيرتي التدريبية

"بعد التعادل مع إنيمبا".. موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة كأس

كتبت - نهى خورشيد

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن مباراة فريقه أمام دجوليبا المالي كانت الأصعب في مسيرته التدريبية، بسبب الظروف القاسية التي مر بها الفريق خلال الأيام الماضية.

وأشار يورتشيتش، في تصريحاته عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب 26 مارس في باماكو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إلى أن الفريق عانى من غياب 10 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات ونزلات البرد، مما اضطره لإشراك لاعبين كانوا يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وعدم الجاهزية البدنية.

وأوضح المدرب أن الثنائي محمد حمدي ومحمد الشيبي لم يتمكنا من إكمال اللقاء بسبب المرض، كما أن شريف إكرامي، رمضان صبحي، مروان حمدي، ووليد الكرتي شاركوا رغم عدم تعافيهم بالكامل.

وأضاف يورتشيتش أن الفريق يفتقد أيضًا لخدمات إبراهيم عادل، أحمد الشناوي، ويوسف أوباما، مما أثر على خياراته في التشكيل.

كما أعرب عن رضاه بالحصول على نقطة في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الفريق سيغادر إلى تونس للتحضير لمواجهة الترجي بالجولة الثالثة، على أمل استعادة جاهزية اللاعبين قبل المباراة الحاسمة.