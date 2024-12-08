خلف صلاح وهالاند.. بالمر يحقق 3 أرقام قياسية في مباراة تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حقق فريق تشيلسي فوزا مثيرا على مستضيفه توتنهام هوتسبر في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بالمر هدفين في فوز البلوز على الديوك بنتيجة 4-3 على ملعب توتنهام هوتسبر.

وشارك كول بالمر بشكل مباشر في 38 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2024 (25 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة)؛ أكثر من أي لاعب في تاريخ تشيلسي بسنة واحدة، حيث حطم الرقم القياسي المسجل باسم جيمي فلويد هاسيلبينك مع نادي تشيلسي، الذي ظل صامدا لمدة 23 عامًا "36 مساهمة".

وسجل كول بالمر جميع ركلات الجزاء الـ12 التي نفذها في الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 100%، متجاوزا يايا توريه 11/11.

ولدى بالمر الآن 50 مشاركة في الأهداف (33 هدفًا، 17 تمريرة حاسمة) في 48 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي؛ فقط إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي (39)، وأندي كول مع نيوكاسل (43)، ومحمد صلاح مع ليفربول (46) وصلوا إلى 50 مشاركة في عدد أقل من مباريات الدوري الممتاز للنادي.

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