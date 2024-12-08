ماذا قدم سام مرسي في خسارة إبسويتش أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي؟
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تب - محمد القرش:
تلقى نادي إيبسويتش تاون هزيمة من نظيره بورنموث في الدقيقة الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك سام مرسي في المباراة كاملة، حيث لمس الكرة 56 مرة، ومررها صحيحة في 35 مناسبة من أصل 43 بنسبة نجاح 81%.
ودخل خط الوسط المصري 7 مبارزات أرضية فاز باثنين فقط، وفي التدخلات الهوائية فاز بواحدة من 3، وحصل على تقييم 6.4 من 10 من موقع "Sofascore".
وتعد هذه هي المباراة الرابعة عشر التي يشارك فيها سام مرسي مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.
ويحتل إبسويتش المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط.
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