بيراميدز يتعادل مع دجوليبا المالي ويحتفظ بصدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتبت - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الكروي بنادي بيراميدز أمام مضيفه دجوليبا المالي، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب 26 مارس في العاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل، رفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط، متقاسمًا صدارة المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي، على الجانب الآخر يأتي دجوليبا في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وكان بيراميدز لعب مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، محمد الشيبي.

في خط الوسط: مصطفى فتحي، مهند لاشين، أحمد توفيق، وليد الكرتي، رمضان صبحي.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

والجدير بالذكر أن بيراميدز استهل مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على ساجرادا الأنجولي بنتيجة 5-1.