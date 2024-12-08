علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية

كتبت - نهى خورشيد

أعلن علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به لقاء بلاك بولز الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجا تشكيل المصري الأساسي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

في خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم

في خط الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن، ميدو جابر

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من: "محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف، سامادو أتدجيكو، بابا بادجي".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي المصري افتتح مشواره في الكونفدرالية بالفوز على إنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين.