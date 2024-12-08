"بمشاركة حمدي فتحي".. الوكرة يتلقى الهزيمة من الشمال بثلاثية في الدوري القطري

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق الوكرة القطري، الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري القطري.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري حمدي فتحي، في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة القطري، منذ بداية المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق الشمال رصيده إلى النقطة رقم 16 في المركز الخامس، بجدول الترتيب فيما توقف رصيد فريق الوكرة، عند النقطة رقم 14 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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