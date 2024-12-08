نجم الزمالك يثير الجدل بلقطة طريفة في مباراة إنيمبا النيجيري
كتبت - نهى خورشيد:
أثار عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بلقطة طريفة خلال مشاركته في مباراة إنيمبا النيجيري بكأس الكونفدرالية الأفريقية .
وظهر عبدالله السعيد وهو يداعب لاعب إنيمبا خلال رمية التماس، ليعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس":"هو بيعمل كده ليه؟".
ولا يزال التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد جودسويل أكبابيو الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
هو عبد الله السعيد بيعمل كده ليه؟!! 🤔🤷♀️😂😂😂 pic.twitter.com/rbdDWakSQb
— Martina Magued (@martina_magued) December 8, 2024
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