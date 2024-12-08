نجم الزمالك يثير الجدل بلقطة طريفة في مباراة إنيمبا النيجيري

كتبت - نهى خورشيد:

أثار عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بلقطة طريفة خلال مشاركته في مباراة إنيمبا النيجيري بكأس الكونفدرالية الأفريقية .

وظهر عبدالله السعيد وهو يداعب لاعب إنيمبا خلال رمية التماس، ليعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس":"هو بيعمل كده ليه؟".

ولا يزال التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد جودسويل أكبابيو الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



