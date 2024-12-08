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"بعد التعادل مع إنيمبا".. موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية

08:07 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك (4)
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    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك (3)
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    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وإنيمبا
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    عمر فرج يحتفل بهدف الزمالك الثاني
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة الزمالك أمام نظيره إنيمبا النيجيري، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 4 في صدارة ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني المصري البورسعيدي، الذي يلاقي فريق بلاك بولز الموزمبيقي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس الكونفدرالية.

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