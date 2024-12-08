تسببت في خروجه.. 5 صور ترصد إصابة محمود بنتايك في الكتف بمباراة الزمالك وإنيمبا

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كتبت - نهى خورشيد

تعرض اللاعب المغربي محمود بنتايك، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة في الكتف خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 11، بعدما سقط بنتايك على أرض الملعب متألمًا، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي بشكل عاجل لتقديم الإسعافات اللازمة.

كما حرص زملاؤه من لاعبي الزمالك على تقديم المساعدة بجانب طبيب الفريق.

وغادر الظهير الأيسر المغربي متأثرا بالإصابة ومشاركة كونراد ميشالاك بدلا منه في بداية الشوط الثاني.

وتقدم الفريق الكروي بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين مقبال هدف في الشوط الأول من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

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