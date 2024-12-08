تعثر أرسنال وريمونتادا ليستر.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز (مُحدث)

كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من الإثارة والندية.

وتعادل ليستر سيتي مع نظيره برايتون بعد التأخر بهدفين حتى الدقيقة 85، بينما تعادل أرسنال مع فولهام بنتيجة 1-1.

واستطاع فريق بورنموث في العودة بالنتيجة والفوز على إبسويتش تاون بثنائية مقابل هدف، بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 86.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي (محدث)

أرسنال ضد فولهام - (1-1)

بورنموث ضد إبسويتش تاون - (2-1)

ليستر سيتي ضد برايتون - (2-2)

توتنهام ضد تشيلسي (2-1).. جارية الآن