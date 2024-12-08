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فاردي يحقق رقما تاريخيا مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

06:22 م الأحد 08 ديسمبر 2024

جيمي فاردي

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كتب - محمد القرش:

حقق المهاجم الإنجليزي، جيمي فاردي، رقما تاريخيا مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فاردي هدفا وصنع آخر في تعادل ليستر سيتي مع برايتون في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح فاردي ثاني أكبر لاعب يسجل ويصنع هدفًا في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز (37 عامًا و332 يومًا ضد برايتون)، خلف رايان جيجز في ديسمبر 2011 (38 عامًا و22 يومًا ضد فولهام). (وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية)

واحتل فريق الثعالب المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما جاء برايتون في المركز السابق برصيد 24 نقطة.

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