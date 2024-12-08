بعد تعرضه لحادث.. لاعب وست هام يُجري عملية جراحية

"بطلب من مدرب سابق للاعب".. نادي إنجليزي جديد يرغب في ضم عمر مرموش

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي وست هام يونايتد تعرض المهاجم الجامايكي، مايكل أنطونيو، لحادث مروري صباح أمس السبت.

وأوضح نادي وست هام أن أنطونيو خضع لعملية جراحية، بعد تعرضه لحادث سير في مدينة إسيكس.

وجاء في بيان النادي : "يتمنى الجميع في النادي لمايكل الشفاء العاجل ويودون أن يعربوا عن امتنانهم الصادق لأسرة كرة القدم على نطاق واسع للدعم الهائل الذي قدمته منذ أخبار الأمس".

وأضاف: "فضلاً عن تقديم الشكر من القلب لخدمات الطوارئ والمستجيبين الأوائل الذين حضروا إلى اللاعب في أعقاب الحادث مباشرة، والفريق الطبي الذي يواصل مساعدته في تعافيه".

وقال وست هام إن اللاعب صاحب الـ34 عاما يتلقى العناية في المستشفى وهو في وضع مستقر الآن.

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